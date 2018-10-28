تنبيهات بهطول أمطار رعدية على الباحة

الباحة(صدى):

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة تنبهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والعقيق والمخواة وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث ستكون بداية الحالة من الساعة الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تنبيه للجميع بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.