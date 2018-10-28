” هدف ” يوضح خدمة التقديم على إعلان وظيفي بـ ” طاقات “

حمود العنزي(صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الأحد، معلومات عن خدمة التقديم على إعلان وظيفي في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” .

وقال ” هدف ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يمكن من خلالها وصف الإعلان الوظيفي بعرض التفاصيل الكاملة للإعلان الوظيفي، وخطاب التقديم بوصف الأهداف والرغبات الوظيفية لصاحب العمل.

وأشار ” هدف ” إلى أن ذلك بالإضافة إلى المرفقات بإرفاق السيرة الذاتية، وإرفاق الوثائق والمستندات، كما أنه يتيح رسالة إلى صاحب العمل بخاصية إرسال واستقبال الرسائل النصية من وإلى صاحب العمل، بالإضافة إلى عددًا من الخدمات الأخرى.