بداعي استغلال حقوق النادي.. ” النصر ” يقاضي 3 شركات

نواف السالم(صدى):

لجأت إدارة نادي النصر للقضاء؛ لأجل محاكمة 3 شركات بداعي استغلال حقوق النادي، من خلال تقليد صناعة أطقم الفريق الأول وبيعها بأسعار أقل من السعر المعتمد للأطقم الأصلية، والمقررة بـ 250 ريالاً للقميص الواحد.

وصرحت مصادر بأن إدارة النصر أعدت ملفًّا متكاملاً؛ تمهيدًا لرفعه إلى وزارة التجارة، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي، ومحاسبة الشركات المقلدة.

وفي ذات السياق، أوضحت المصادر أن ناديها يملك جماهيرية ذات قوة شرائية عالية، بدليل نفاد الكميات المطروحة رسميًّا.

ومن المنتظر أن توفر إدارة النصر أطقم الفريق في متاجرها بما فيها المتجر الإلكتروني نهاية الأسبوع الجاري.