شروط توفير التأمين الصحي الإلزامي لأزواج العاملات

عادل الحربي(صدى):

حدد مجلس الضمان الصحي عددا من الشروط التي تسمح لأزواج النساء العاملات بالحصول على التأمين الإلزامي.

وأوضح المجلس أنه يحق للمرأة العاملة أن تحصل على تأمين إلزامي لزوجها في حالة كان موظفا في جهة حكومية أو غير حكومية خارج تغطية التأمين الصحي الإلزامي، أو لا يعمل على الإطلاق.

وإلى جانب ذلك ألزم المجلس أصحاب العمل بمنح النساء العاملات حق التأمين لأبنائها الذكور لحي بلوغهم سن 25 عاما، وللإناث حتى إتمام زواجهن.

كما أكد مجلس الضمان الصحي أن حصول العاملات على التأمين كاملا هو حق واجب دون استنثائهن من أي منفعة من منافع وثائق التأمين الموحدة، كما حذرت الشركات من تحديد فترة زمنية لتوفير المنفعة من التأمين سواء للنساء الحوامل والأمهات الجدد.