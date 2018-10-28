” غفوة ” تتربع علي فعاليات المعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها

فيصل العنزي(صدى):

صرح المدير التنفيذي للسديم الماسي-الجهة المنفذة للمعرض السعودي الدولي لتكنولوجيا الجوالات وملحقاتها (سعودي موبايل شو/شوبر) والذي سينطلق في الفترة ١٨-٢٠ صفر عام ١٤٤٠ هجريه الموافق ٢٩/٣١ أكتوبر ٢٠١٨م، المهندس سعد القحطاني بأن حملة (غفوه) للتنبيه بمخاطر الجوال علي أطفالنا، سيتم تدشينها والاعلان عن انطلاقها في اول يوم من المعرض وستكون في أولويات فعاليات المعرض.

وستجيب (غفوة) علي العديد من الاسئله التي ترتبط بالجوالات والاجهزه اللوحية وتأثيرها علي الاطفال من خلال الاجابة علي أسئلة الآباء والامهات و أبرزها:

– ما مدى تأثير التكنولوجيا علي عقول الاطفال؟

-هل تحد من تنميتهم الاجتماعية؟

– ماهي الآثار فكريا ونفسيا وصحيا المترتبة على استخدام الاطفال للأجهزة الالكترونية ؟

العديد من الاسئله الاخري التي ستناقشها حملة (غفوة)، وستجيب عليها بكل وضوح وشفافية، ومن أهم الاجابات و أبرزها:

١-التعريف بمخاطر الجوال علي أطفالنا.

٢-توجيه إنذار مبكّر للاسره لمراقبة محتوي المشاهدة للأطفال.

٣-التعريف بالاضرار والسلوكيات التي تنتج عن إستخدام الجوال للأطفال.

٤-تعريف المجتمع والاسرة لطرق الوقاية والحماية والعلاج والجهات ذات العلاقة.

٥-عرض نماذج لبعض الأمراض والسلوكيات التي تصيب الطفل دون الانتباه لها.

وستشمل حملة (غفوة)-حملات في العديد من مدن المملكة العربية السعوديه وجميع المراكز التجارية (المولات) والمنتزهات والحدائق العامة والمدارس الحكومية والخاصة، تشمل هذه الحملات:

@ عروض مسرحيه تعريفيه بغفوةًعلي مسارح المدارس والأماكن العامة.

@ توزيع هدايا دعائية وعمل مسابقات.

@ كونترات تعريفيه من فريق عمل متخصص.

@ شاشات كبري يتم عرض فيديوهات تعريفية.

@ حملات تعريفيه علي جميع القنوات الوطنية.

@ تغطيات صحفية من كل الصحف الالكترونية المشاركة معنا.

@ إبتكار شخصيات وكركترات كرتونية من هوية (غفوة) للتعريف بالحملة للأطفال.

@ المشاركة بالمعارض والفعاليات الكبري للتعريف بالحملة بالمناطق المفتوحة.