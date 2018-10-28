هيونداي تعطي الضوء الأخضر لانتاج سيارة N رائدة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بعد شهور من الشائعات والتوقعات, أكدت هيونداي أخيراً أنها أعطت الضوء الأخضر لانتاج سيارة رائدة ومميزة للغاية من علامة N بيرفورمانس ، وجاء التأكيد من قبل توماس شيمارا نائب الرئيس التنفيذي لقسم سيارات الأداء العالي ورياضة السيارات في الشركة الكوري.

وذكر في تصريحاته الصحفية أنهم يتطلعون بجد لسيارة رائدة لعلامة N حيث ستعتبر سيارة رائعة لم يتوقع أحد رؤية مثلها من هيونداي لتكون سيارة عضلية غريبة فعلاً . ولأن هذه المرحلة تعتبر المرحلة الأولى في التطوير فلم يتم تحديد ما الذي يعمل عليه المهندسون ،ولكن توماس لمح الي أن هناك شيء شبيه بموديلات RM 16 N التي ظهرت وهي تجري الاختبارات .

وسواء ستقدم في صورة سيارة محدودة أم لا, فهي سيارة في فئة السيارات الفائقة بمقعدين فقط من المقاعد الرياضية بما يناسب اسمها وفئتها عن السيارات السيدان عالية الأداء مثل كيا ستينجر وجينيسيس G70 . وستعتمد السيارة حسبما يبدو على المحركات الكهربائية ، ويدرس قسم N في الوقت الحالي التوسع باصدار i20 N وكونا N .