فهد الطبية تحارب سرطان الثدي بـ ” تطمني و طمنينا “

محمد السعران(صدى):

نظمت مدينة الملك فهد الطبية في مقر المدينة الطبية السبت الماضي مبادرة “تطمني وطمنينا ” للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، و التي شهدت إقامة مارثوان نسائي بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور فهد الغفيلي و مشاركة عدد من من المشاهير ونجوم الإعلام .

وأكد الدكتور فهد الغفيلي بأن المبادرة تهدف لفتح جميع القنوات لنساء المجتمع للمبادرة بالفحص المبكر، و أضاف: ” 25% من السرطانات المشخصة في السعودية هي سرطان الثدي، فربما كان لنا قريب أو جار أو زميلة في العمل من الضروري أن تبادر بالفحص الذاتي للكشف المبكر، و جميع قنوات التواصل متوفرة من خلال العيادات الأولية، و مراكز سرطان الثدي، و بإمكاننا إيصال رسالة مفادها أنه بإمكاننا أن نغيّر من خلال هذه الحملة ” تطمني و طمنينا ” التي بإذن الله تكون بادرة خير للجميع “.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة و الاتصال المؤسسي في مدينة الملك فهد الطبية الأستاذ إبراهيم التويجري بأن هذه المبادرة تأتي لتفعيل الدور المجتمعي و التوعوي من المدينة الطبية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، و أضاف: ” صحة سيدات المجتمع تهمنا، و لهذا عملنا كمنشأة طبية على المشاركة المجتمعية والتوعية في هذا الجانب، و الذي نأمل من خلالها دعم مكافحة هذا المرض داخل المملكة بهدف تخفيض عدد المصابين به ونشر التوعية الصحية ” .