فولكس فاجن T-Cross متعددة الاستخدامات الصغيرة تنطلق في أوروبا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

زاد أفراد عائلة السيارات متعددة الاستخدامات في فولكس فاجن بتقديم أصغر موديلاتها المتمثلة في موديل T-Cross الذي لن يكون متاح في الولايات المتحدة وسيتوفر في السوق الأوروبي بأسعار تبدأ من 20.450 ألف دولار. ويبلغ طول السيارة 4.11 متر وتعتمد على نسخة A0 المدمجة من قاعدة البناء MQB التي تنتج موديلات بولو وأودي A1 وسيات ابيزا وسيات آرونا.

وتصميم T-Cross يجعلها تبدو كما لو كانت نسخة مصغرة من T-Roc , وتتميز السيارة الجديدة بمحرك سعة 1 لتر ثلاثي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 94 حصان أو 113 حصان كما يتوفر لها محرك ديزل 1.6 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 94 حصان ، فيما سيتوفر من السيارة محرك آخر 1.5 لتر في وقت لاحق بقوة 148 حصان وهو محرك بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات.

وحسب المحرك , فسيتوفر للسيارة ناقل حركة مانيوال من 5 أو 6 سرعات أو ثنائي القابض من 7 سرعات ، وستعمل كل النسخ بالدفع الأمامي ، فيما سيتوفر للسيارة في الداخل مقاعد خلفية يمكن انزلاقها لمسافة 14 سم وسعة التخزين الخلفية تبلغ 385 لتر وتزيد الي 455 لتر كما أن طي المقاعد الخلفية يمكن السيارة من زيادة سعة التحميل الي 1281 لتر .

وتأتي النسخة القياسية من السيارة مع تجهيزات بسيطة مثل راديو ومقعد سائق قابل للتعديل ونوافذ كهربائية ، ولكن كل نسخ السيارة يتوفر لها نظام منع مغادرة المسار ورصد البقع العمياء ونظام منع الاصطدام فيما يتوفر في الاصدارات الأعلى عجلة قيادة متعددة المهام وحساسات ركن أمامية وخلفية وتكييف هواء وأرضية حقيبة خلفية قابلة للتعديل وصندوق تخزين في الكونسول الوسطي والاصدار الاعلي من السيارة يشمل مصابيح أمامية ليد وفرش جلدي لعجلة القيادة واضاءة داخلية محيطية ومقاعد رياضية في الأمام وتحكم أوتوماتيكي في المناخ وعجلات 17 بوصة.