دراسة.. صوت الأم أقوى من إنذار الحريق في إيقاظ الأطفال

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن صوت الأم يمكن أن يكون أفضل في إيقاظ الأطفال أثناء نشوب الحريق، مقارنة بصوت أنظمة الإنذار.

وأوضحت دراسة أن تسجيل صوت الأم سيكون أكثر فعالية في مجال إيقاظ طفل نائم، مقارنة بالضوضاء المنبعثة من جهاز إنذار الحريق.

ولفتت نتائج الدراسة التي أجريت على 176 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما إلى أن الأطفال النائمين أكثر ميلا بثلاث مرات للاستيقاظ على صوت الأم، من جهاز إنذار شديد الضوضاء.

ولاحظ أن الأطفال الذين استيقظوا على صوت أمهاتهم كانوا قادرين على “الهروب” من غرفة النوم، خلال حوالي 18 إلى 28 ثانية، بينما استغرق الأمر نحو 5 دقائق للهروب عند الاستيقاظ جراء سماع صوت الإنذار.