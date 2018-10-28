دراسة.. صوت الأم أقوى من إنذار الحريق في إيقاظ الأطفال
كشفت دراسة حديثة أن صوت الأم يمكن أن يكون أفضل في إيقاظ الأطفال أثناء نشوب الحريق، مقارنة بصوت أنظمة الإنذار.
وأوضحت دراسة أن تسجيل صوت الأم سيكون أكثر فعالية في مجال إيقاظ طفل نائم، مقارنة بالضوضاء المنبعثة من جهاز إنذار الحريق.
ولفتت نتائج الدراسة التي أجريت على 176 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما إلى أن الأطفال النائمين أكثر ميلا بثلاث مرات للاستيقاظ على صوت الأم، من جهاز إنذار شديد الضوضاء.
ولاحظ أن الأطفال الذين استيقظوا على صوت أمهاتهم كانوا قادرين على “الهروب” من غرفة النوم، خلال حوالي 18 إلى 28 ثانية، بينما استغرق الأمر نحو 5 دقائق للهروب عند الاستيقاظ جراء سماع صوت الإنذار.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4421 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههه حلوه
طيب ودرجه الصوت العالي او الوسط او المنخفض
وش تقول قومو حريق حريق
الله يحفظنا بس وقت الفزعة ماتفرق اي من صوت المهم كيفيه الهروب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4869 ] نشر منذ 18 دقيقة
صوت الام لو ماتستيقظ عليه تجيك تبعات بعده-اما رشة ماء والا سحب فراش ولا لسعة عصا ولا علاقة ملابس-بداية الصوت ويعقبه الفعل-
فالاحسن تستبقظ سريعا-
لكن اعملوا تجربه على صوت الام الدلوعه المدلعه عيالها وشوفوا ايهما اسرع صوت-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33627 ] نشر منذ 9 دقائق
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