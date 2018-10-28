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” الحصيني ” : أمطار متفاوتة حتى غدا على بعض مناطق المملكة

” الحصيني ” : أمطار متفاوتة حتى غدا على بعض مناطق المملكة
حمود العنزي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة حتى نهار غدًا الاثنين.

وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” متوقع اليوم الأحد حتى نهار الأثنين امطار -بإذن الله -متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والشرقية. ”

وأضاف ” الحصيني ” أن الحالة تشمل أيضًا: ” القصيم والباحة وعسير وجازان و المدينة وأجواء باردة على الشمالية والوسطى والشرقية.. لبسوا عيالكم – شتوي خفيف – في الصباح الباكر. ”


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4869 ] نشر منذ 48 دقيقة

اللهم امطار خير وبركه

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يهديك أي ملابس شتويه امطار وخير وحر ورطوبه
في المربعانيه
أنشاء الله نلبس الفروه 🌴

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