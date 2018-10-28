شراكة مجتمعية غير ربحية بين ” تعليم مكة ” و ” جمعية إكرام “

محمد السعران(صدى):

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عقد شراكة مجتمعية غير ربحية مع جمعية حفظ النعمة بمكة المكرمة ” إكرام ” صباح اليوم الأحد الموافق: 19/ 2/ 1440هـ وذلك بمكتب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي .



وقد مثل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المدير العام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، فيما مثل جمعية إكرام بمكة المكرمة مدير الجمعية الشيخ أحمد حربي المطرفي وذلك بحضور مستشار المدير العام الدكتور خالد أبو حفاش ومدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة الأستاذ نبيل طيب ورئيس النشاط الاجتماعي بتعليم مكة الأستاذ سليمان اللحياني ومدير مدير العلاقات العامة بجمعية حفظ النعمة الأستاذ خالد العتيبي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك بين إدارة تعليم مكة وجمعية إكرام بمكة للتعاون في تقديم العديد من البرامج والأنشطة التطوعية في مدارس التعليم العام بمكة لنشر الوعي والثقافة لدى طلاب مدارس التعليم العام بشأن العمل التطوعي وتوظيف قدرات الطلاب التعليمية من خلال برامج ومسابقات تُعزز وتُرسخ مفهوم العمل التطوعي والإبداع بالميدان التعليمي

وعبّر المدير العام للتعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي عن سعادته بهذه الشراكة المجتمعية مع جمعية إكرام لحفظ النعمة ؛ لما لهذه الشراكة من تعاون مثمر وبناء في البرامج المشتركة بين التعليم والجمعية، وخاصة في مجالات البرامج التطوعية التي تعزز القيم والمبادئ الإسلامية وتخدم وتطور المجتمع وفق رؤية المملكة 2030م ، والتي ستسهم بكل تأكيد في تحقيق التكامل التنموي في البلد الأمين، وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية المنشودة في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو أمير منطقة مكة والتي تهدف في رسالتها لـ ” بناء الإنسان وتنمية المكان “.



فيما أوضح مدير جمعية حفظ النعمة ” إكرام ” بمكة الشيخ أحمد حربي المطرفي أن هذه الشراكة المجتمعية مع قطاع التعليم بمكة المكرمة هي شراكة ناجحة بكل المقاييس؛ حرصنا في جمعية حفظ النعمة ” إكرام” على توطيدها مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لما لها من نتائج إيجابية هادفة ستتحقق في المستقبل القريب – بمشيئة الله تعالى – في الميدان التعليمي والتربوي الكبير في مكة المكرمة والمجتمع ككل في مجال التطوع وتعزيز الوعي المجتمعي بالقيم النبوية العظيمة في هذا الجانب بالإضافة لنشر الوعي والثقافة لدى طلاب مدارس التعليم العام بشأن العمل التطوعي وتوظيف قدرات الطلاب التعليمية من خلال برامج ومسابقات تعزز وترسخ مفهوم العمل التطوعي والإبداع بالميدان التعليمي وكذلك الاستفادة من المنشآت التابعة لإدارة التعليم في إقامة الحفلات والدورات التدريبية وورش الاجتماعات كما وتقدم الجمعية برامج تدريبية للطلاب عن الأعمال التطوعية وتقديم الحوافز والشهادات للطلاب المشاركين في البرامج التطوعية .