بالفيديو.. الصحة توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ ” الربو “

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الصحة مادة تثقيفية لمرضى الربو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وجهت من خلالها المرضى الذين يستخدمون البخاخات للتغلب على نوباتهم المتكررة للطريقة الصحيحة لاستخدامها. ووفقا للمادة الطبية المصورة، أوضحت الوزارة أن الاستخدام الخاطئ للبخاخ قد يعطل العلاج ويؤدي إلى نتائج سيئة، مشيرة إلى أن الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ تكون عبر الخطوات التالية:

1- رج البخاخ أولا، لأكثر من مرة.

2- ثم افتح غطاء البخاخ.

3- اخرج كل الهواء من الرئتين بزفير طويل.

4- ضع البخاخ في فمك وأغلقه بلطف.

5- خذ نفسا عميقا واضغط على البخاخ في الوقت نفسه.

6- ثم احبس نفسك لمدة 10 ثواني.

7- بعدها أخرج الهواء ببطء، ثم تنفس بشكل طبيعي.

وأكدت الوزارة أنه في حالة احتياج المريض لأكثر من بخة، عليه أن ينتظر 30 ثانية بعد الجرعة الأولى، ثم يكرر الخطوات نفسها من جديد حتى يشعر بالراحة.