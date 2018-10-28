إنقاذ 16 شخصا من على متن واسطة نزهة بعد جنوحها في عرض البحر

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم/ ماهر بن رده المورعي أنّ الدوريات البحرية بقطاع ينبع، باشرت مساء يوم الجمعة ، ١٧/ ٢/ ١٤٤٠هـ ، بلاغاً عن تعرض واسطة نزهة للجنوح في عرض البحر ، وعلى متنها (١٦) شخصًا.

حيث تم توجيه الدوريات البحرية للموقع، والإطمئنان على سلامة الركاب ، وإخراج الواسطة البحرية من منطقة جنوحها ومرافقتها إلى المرسى ، بعد التحقق من سلامة هيكلها.