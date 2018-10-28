إنقاذ 16 شخصا من على متن واسطة نزهة بعد جنوحها في عرض البحر
أوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم/ ماهر بن رده المورعي أنّ الدوريات البحرية بقطاع ينبع، باشرت مساء يوم الجمعة ، ١٧/ ٢/ ١٤٤٠هـ ، بلاغاً عن تعرض واسطة نزهة للجنوح في عرض البحر ، وعلى متنها (١٦) شخصًا.
حيث تم توجيه الدوريات البحرية للموقع، والإطمئنان على سلامة الركاب ، وإخراج الواسطة البحرية من منطقة جنوحها ومرافقتها إلى المرسى ، بعد التحقق من سلامة هيكلها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4869 ] نشر منذ 31 دقيقة
الحمد لله ع السلامه