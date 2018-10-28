3 أطعمة تقوي مناعة أبنائك لمواجهة الطقس المتقلب

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة مروة كمال اختصاصية التغذية ، أنه يجب الاهتمام بتقوية جهاز المناعة للأبناء ، لمقاومة أي نزلات برد تنشط مع تقلب الطقس .

ومن أهم الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي، وتحمي من عدوى الفيروسات المختلفة :

الشاي

سواء الشاي الأخضر أو الشاي الأسود، فكلاهما جيد لتقوية جهاز المناعة، ولكن لا تتناول أكثر من كوبين في اليوم.

الثوم

يعد أفضل أنواع الخضراوات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، لأنه يحتوي على الأليسين، والمعادن مثل الزنك والكبريت والسيلينيوم وفيتامينات A وE، كما يحتوي على مواد مضادة للفطريات، وخصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، ويمكنك تناول فص ثوم يوميا.

الزبادي

الزبادي من الأطعمة المغذية، وهو أيضا يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه جيد أيضا للجهاز الهضمي.