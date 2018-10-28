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” الغذاء والدواء ” تحذّر من استهلاك منتج زيتون كالاماتا

” الغذاء والدواء ” تحذّر من استهلاك منتج زيتون كالاماتا
علي القحطاني (صدى):

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء أو استهلاك منتج ” زيتون كالاماتا ” للعلامة التجارية ” جفان ” المنتج في جمهورية مصر العربية، وذلك لاحتوائه على مبيد بروفينوفوس (PROFENOFOS) بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن هذا المنتج الذي تزن عبوته 15 كيلو غراماً يحمل رقم الباركود (6224502154120)، وتاريخ إنتاجه 1/4/2018م، وتاريخ انتهائه 1/4/2019م.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاكه والتخلّص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4869 ] نشر منذ 32 دقيقة

لماذا تم السماح بدخوله من البدايه

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 17 دقيقة

الحذر الحذر
كل المنتجات المصريه خطر شي مبيدات وشي يسقى بالصرف الصحي
من سنه محذرين من البرتقالوالحمضيات

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