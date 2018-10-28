بلدية نمار توقف الخدمات عن 91 مبنى مخالفا للأنشطة وتصحح أوضاع 17 منشأة

الرياض(صدى):

أوقفت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية نمار الخدمات عن (91) مبنى مخالفاً للأنشطة شملت استراحات وشاليهات وسكن عمال وعزاب ومستودعات كما تم تصحيح أوضاع (17) منشأة .

وقد وجهت أمانة منطقة الرياض مسبقاً البلديات بمعالجة ظاهرة انتشار الاستراحات والأنشطة المخالفه العشوائية داخل أحياء السكنية بالمدينة وضبط المخالفين وإيقاف مزاولتهم الأنشطه المخلفة ، وفق عدة خطوات تصل لفصل التيار الخدمات عن المنشأة حتى يتم تصحيح وضع المنشأة المخالف لرخصة البناء, حيث أن أغلب تلك الاستراحات لم يقم أصحابها بالتقيد بتطيق الاشتراطات الفنية و الصحية والسلامة, نتج عنها شكاوى وتذمر السكان، نظراً لما يصدر من مرتادي تلك الاستراحات من إزعاج وما تسببه من ازدحام وعرقلة لحركة المرور في الشوارع الواقعة عليها.

وأهابت الأمانة بأصحاب تلك المنشآت والأنشطة المخالفة سرعة تصحيح أوضاعها عاجلاً حتى لا يتعرضوا لفصل الخدمات عنها والألتزام بما صدرت به رخص البناء .