تعرف على ترددها.. التعليم تطلق 12 قناة تعليمية جديدة للمراحل الثلاث

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة التربية والتعليم عن خدمة جديدة ستقدمها للطلبة في جميع المراحل التعليمية الثلاث، من الابتدائي حتى المرحلة الثانوية، وذلك باطلاق مجموعة من القنوات التعليمية المميزة.

واوضحت الوزارة أن عدد القنوات التعليمية اموجهة لخدمة الطلبة في جميع المحافظات، ١٢ قناة تحتوي على الاف المواد التعليمية المرتبطة بالمنهج، إلى جانب تقديمها مجموعة من البرامج والفقرات التعليمية التثقيفية المفيدة لجميع المراحل.

وإلى جانب إمكانية مشاهدة القنوات عبر القمر الصناعي عرب سات تتيح الوزارة مشاهدة جميع البرامج التعليمية في هذه القنوات عبر موقع يوتيوب.

وإليكم تردد القنوات التعليمية الجديدة الخاصة بوزارة التربية والتعليم التي تبث برامجها يوميا في الفترة من السابعة صباحا حتى التاسعة مساء: ١٢٤٣٧ عمودي.