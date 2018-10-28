” الدفاع المدني ” يحذر من خطورة هذه التصرفات عند هطول الأمطار

الرياض(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني من التصرفات الخاطئة لبعض المواطنين عند هطول الأمطار مما يعرضهم للخطر ، داعية إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية حفاظاً على سلامة الأرواح .

وطالبت المديرية في تغريدة نشرتها على الحساب الرسمي بموقع ” تويتر ” بعدم المجازفة بالنفس والجلوس في مجاري السيول أو عبورها ، وضرورة الحذر عند القيادة من وجود ميل في الطرق نتيجة إنجرافها .

كما نصحت بعدم المخاطرة بتجاوز مجاري السيول مما قد يعرض السيارة لمداهمة المياه وزيادة تدفقها فجأة ويتعذر على السائق مغادرة السيارة .

ونبهت المدرية بعدم الإقتراب من تجمعات المياه حيث تكون حوافها قابلة للإنهيار وإتباع الطرق والمسارات المستخدمة قدر الإمكان .

وختاماً أرشد ” الدفاع المدني ” إلى عدم ترك الأطفال يلعبون بجانب تجمعات المياه وضرورة مراقبتهم وتوخي الحذر حيث يسبب النظر لمجرى السيل دوار في بعض الأحيان.