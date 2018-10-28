وزير الشؤون الإسلامية: لن يسمح لمثيري الفتن بالصعود للمنابر

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بأنه لن يُسمح لمثيري الفتن بالصعود للمنابر أو ممارسة الدعوة بأي شكل من أشكالها.

وقال ” آل الشيخ ” : ” المنابر وأماكن الوعظ والإرشاد أمانة في أعناقنا، والواجب المحافظة عليها بما يحفظ العقيدة والفكر المعتدل، فالوزارة شعارها الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف ” .

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية أنه كان هناك عدد قليل من الخطباء والوعاظ قاموا ببث الفتن والفكر المتطرف والغلو؛ لإثارة الفتن وغرروا بالناس على خلاف المنهج الصحيح.