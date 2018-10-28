تحذير من تناول الحوامل لطعام يحتوي الغالوتين لحماية الأطفال من مرض السكري

أماني الغامدي(صدى):

كشف عدد من الخبراء خلال بحث جديد ، عن أرتباط تناول الطعام الغني بالغلوتين أثناء فترة الحمل بزيادة خطر إصابة الأطفال بمرض السكري من النوع الأول ، ولكن هذا ليس بالضرورة يعني تخلي الحوامل عن الخبز والمكرونة .

ويُعرف الغلوتين بأنّه البروتين المتوفر بشكلٍ طبيعي في العديد من الحبوب، مثل: القمح، والشعير، والجودار، والشوفان.

ومؤخراً بدأت تنتشر حمية الغلوتين ، وإن كانت غير ضرورية إلا بالنسبة للمصابين بالداء البطني، وهو عبارة عن ردة فعل يقوم بها نظام المناعة عند تواجد مادة الغلوتين.

وأشارت بعض الدراسات التي أجريت على القوارض ، إلى وجود رابط محتمل بين انخفاض تناول الحوامل الغلوتين وانخفاض معدل إصابة الأطفل بالسكري من النوع الأول، لكن لم يسبق العثور على مثل هذا الدليل لدى البشر.

غير أن الدراسة الأخيرة، التي ذكرتها The Guardian البريطانية، تشير إلى أن الحامل التي تتناول 20 جراماً أو أكثر من الغلوتين يومياً أكثر عرضة لإنجاب طفلٍ مصاب بمرض السكري من النوع الأول، وذلك بمعدل الضعف عمن تتناول 7 جرامات أو أقل يومياً.

ويعد النوع الأول من السكري حالة من أمراض المناعة الذاتية يتوقف فيها الجسم عن إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى مشكلات خطيرة في امتصاص الغلوكوز وتنظيمه.

وإذا لم يُعاَلج، يمكن أن يؤدي ارتفاع الغلوكوز في الدم، وبالتالي مشكلات تشمل تلف القلب والعينين.

ولكن النتائج يجب تفسيرها بحذر

وقال كنود جوزيفسن، أحد الأطباء المشاركين في البحث من معهد بارثولين في كوبنهاغن، إنَّ النتائج يجب أن تُفسَّر بحذر.

وأوضح: لا نوصي في الوقت الحالي بأي تغييرات في نظام الحوامل الغذائي .

ولكنه أشار إلى أن العوامل البيئية للرحم قد يكون لها تأثير على احتمال إصابة الأطفال بالسكري من النوع الأول.

ونشرت مجلة BMJ الطبية البريطانية مقالاً، وصف فيه جوزيفسن وزملاؤه كيفية تحليل بيانات أكثر من 67500 دنماركية حامل، للتعرف على احتمال إصابة الأطفال بالسكري.

وُجِّهت أسئلةٌ للنساء اللاتي وصلن إلى الأسبوع الـ25 بشأن النظام الغذائي خلال الأسابيع الأربعة السابقة، بينما أجرى الباحثون مقابلات لجمع البيانات حول مختلف جوانب صحة المرأة وأسلوب حياتها، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الرضاعة الطبيعية.

وبلغت نسبة إصابة الأطفال بالسكري، الذين أنجبتهم الأمهات ضمن المجموعة التي تتناول قدراً أقل من الغلوتين 0.3%.

بينما وصلت نسبة إصابة أطفال مجموعة الأمهات اللاتي تناولن مقداراً أعلى من الغلوتين إلى 0.53%.

وكانت أمهات تلك المجموعة يتناولن 20 جراماً على الأقل من الغلوتين يومياً.

وفور النظر في العوامل التي تشمل سن المرأة، ومؤشر كتلة الجسم، والحالة الاجتماعية الاقتصادية، وإجمال استهلاك الطاقة، اكتُشف أن أطفال السيدات اللاتي يتناولن نسبة أعلى من الغلوتين كن أكثر عرضة للإصابة بالنوع الأول من السكري، بمعدل الضعف عن أطفال المجموعة اللاتي تناولن الغلوتين بقدر أقل.

ومع ذلك، أصيب 247 طفلاً فقط بالنوع الأول من السكري، مما صعَّب عملية استخلاص نتائج حاسمة.

على الجانب الآخر أبدى علماء آخرون تحفُّظهم بشأن نتائج الدراسة عن احتمالات إصابة الأطفال بالسكري.

وأشاروا إلى أن بيانات النظام الغذائي التي ذكرتها الحالات المُشاركة في الدراسة عرضة للخطأ، وأنَّ معاينة النظام الغذائي حدثت في مرحلة واحدة فقط، وأن العديد من الأغذية المصنعة تحتوي على الغلوتين، مما يُصعِّب إجراء تقديرات دقيقة عن الاستهلاك.

وأضافت مقدمة مرفقة مع المقالة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، أنَّ النظام الغذائي للطفل أو الأم المرضعة لم يُفحصا، لذا فليس من الواضح إذا ما كان هناك أي رابط يتضمَّن في الواقع تأثيراً في الرحم يؤدي إلى إصابة الأطفال بالسكري.

ورحَّب ديفيد ساندرز، الأستاذ في أمراض الجهاز الهضمي بجامعة شيفيلد بالبحث قائلاً، إنَّ هناك ارتفاعاً في حالات الإصابة بالأمراض الباطنية منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ربما بسبب زيادة مستويات استهلاك الغلوتين في المجتمع.