تعرض طالبة لجريمة اغتصاب بشعة

القاهرة(صدى):

تعرضت طالبة مصرية في المرحلة الإعدادية لجريمة اغتصاب بشعة من عمها الذي اتهمته بإقامة علاقة محرمة معها منذ 6 أشهر، ما نتج عنها حمل الفتاة في سفاح.

وتعود الواقعة عندما لاحظت والدتها انتفاخ بطنها بشكل مريب ومثير، فسارعت لسؤال ابنتها لمعرفة ما حصل فأجابتها بأن عمها اغتصبها أكثر من مرة.

وعلي الفور، هرعت الأم إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد شقيق زوجها تتهمه بإقامة علاقة غير شرعية مع ابنتها القاصر، الذي استغل صِغر سنها.

وتولت النيابة التحقيق والتحري اللازم في واقعة الاغتصاب لمعرفة مسببات وملابسات هذه الحادثة البشعة.