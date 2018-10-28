لماذا تأخر إيداع راتب شهر أكتوبر لـ 28 ؟
أودعت الجهات المعنية راتب شهر أكتوبر في الحسابات البنكية للموظفين صباح اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر، متأخرة يوم عن الموعد المحدد بحسب اللائحة 27 من كل شهر.
وتساءل العديد من الموظفين عن سبب تأخر الرواتب وإيداعها يوم 28 بدلاً من 27،فبالعودة إلى اللائحة كان من المفترض أن يتم إيداع الراتب يوم 27 أكتوبر والذي يوافق أمس السبت، إلا أنه يتم تأجيل صرف الراتب في حال وافق يوم إجازة رسمية حسب النظام المتبع في صرف الراتب.
وتنص اللائحة التي وحدت مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ولكن في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا بعده أو يومًا قبله.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4869 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوما قبله او يوما بعده -عدل-
الكنق الهلالي,,[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي يسال ليش كذا؟؟؟؟
لان لو نزل الراتب في يوم اجازه ولم ينزل لاحد المواطنيين يتسبب في مشكلة لدى البنك والمواطن فالصح ان يكون الراتب في يوم الدوام الرسمي وليس الاجازه
ابو خالد[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 1 ساعة
تمنيت لو نزل الراتب يوم الخميس مع رواتب المتقاعدين لاكتملت االفرحة بالوكيند
khalid[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 52 دقيقة
حتى الان لم تنزل رواتب
تحيه طيبه[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 11 دقيقة
انا موظف قطاع خاص وراتبين شهرين مانزل ونتم على يوم او مين بعض الشركات تتاخر 3 شهور بس الله كريم مافي عقاب رادع من وزاره العمل
.[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 9 دقائق
الحمدلله على نعمه التي لاتعد ولاتحصى والله يديم الخير على جميع الناس