لماذا تأخر إيداع راتب شهر أكتوبر لـ 28 ؟

عادل الحربي (صدى):

أودعت الجهات المعنية راتب شهر أكتوبر في الحسابات البنكية للموظفين صباح اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر، متأخرة يوم عن الموعد المحدد بحسب اللائحة 27 من كل شهر.

وتساءل العديد من الموظفين عن سبب تأخر الرواتب وإيداعها يوم 28 بدلاً من 27،فبالعودة إلى اللائحة كان من المفترض أن يتم إيداع الراتب يوم 27 أكتوبر والذي يوافق أمس السبت، إلا أنه يتم تأجيل صرف الراتب في حال وافق يوم إجازة رسمية حسب النظام المتبع في صرف الراتب.

وتنص اللائحة التي وحدت مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، ولكن في حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا بعده أو يومًا قبله.