” تقييم ” يقرر إنشاء مركز تقدير لأضرار حوادث المركبات في الدمام والخبر

نايف السالم(صدى):

قررت الهيئة السعودية الموافقة للمقيمين المعتمدين على منح مستثمرين حق إنشاء وتشغيل مراكز تقدير في مدينتي الدمام والخبر.

وجاء ذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة الآلية المتبعة لاختيار المرشحين الراغبين في المنافسة والانتهاء من مقابلة المستثمرين واستعراض خططهم التشغيلية والفنية لإنشاء وتشغيل هذه المراكز، حيث ستساهم هذه المراكز في تقديم الخدمات بشكل أفضل للمستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذا القرار إلى اتاحة الفرصة وإشراك القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة، حيث أعلنت في وقت سابق إصدارها الموافقة لخمسة مستثمرين لإنشاء خمسة مراكز «تقدير» في مدينة الرياض ومن المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي.