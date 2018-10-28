  • الأحد 28

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالأرقام.. كلمات تركي آل الشيخ تدفع أغاني عمرو دياب لأعلى ” الهضبة “

بالأرقام.. كلمات تركي آل الشيخ تدفع أغاني عمرو دياب لأعلى ” الهضبة “

بالأرقام.. كلمات تركي آل الشيخ تدفع أغاني عمرو دياب لأعلى ” الهضبة “
أماني الغامدي(صدى):

على الرغم من تعاون الفنان عمرو دياب مع عدد كبير من الشعراء إلا أن الأغاني التي كتبها تركي آل الشيخ تصدرت موقع عرض الفيديوهات الأول ” يوتيوب ” بملايين لمشاهدات .

وجاءت في الصدارة أغاني بحبك أنا، ياأجمل عيون ، هدد، أجمل عيون ، حيث حققت الأولى 30 مليون مشاهدة خلال مدة احتفال الهضبة بعيد ميلاده فقط ، فيما احتلت أغنية ” أول كل حاجة ” من ألبوم ” معدي الناس ” ، المركز الثاني بـ 29 مليون مشاهدة .

وجاء في المركز الثالث أغنية ” يا أجمل عيون ” من ألبوم ” نعدي الناس ” ، بـ 29 مليون مشاهدة وهي من كلمات تركي آل الشيخ .

فيما احتلت أغنية ” هدد ” في المركز الرابع، من ألبوم ” كل حياتي ” ، وهى أيضًا من تأليف الشاعر تركي آل الشيخ .

جدير بالذكر أن ” الهضبة ” عمرو دياب يستعد لإحياء حفل بالعاصمة البريطانية لندن، على مسرح من مسارح الرياضة العملاقة بالعالم على معلب ويمبلي غدًا الأحد.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *