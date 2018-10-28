بالأرقام.. كلمات تركي آل الشيخ تدفع أغاني عمرو دياب لأعلى ” الهضبة “

أماني الغامدي(صدى):

على الرغم من تعاون الفنان عمرو دياب مع عدد كبير من الشعراء إلا أن الأغاني التي كتبها تركي آل الشيخ تصدرت موقع عرض الفيديوهات الأول ” يوتيوب ” بملايين لمشاهدات .

وجاءت في الصدارة أغاني بحبك أنا، ياأجمل عيون ، هدد، أجمل عيون ، حيث حققت الأولى 30 مليون مشاهدة خلال مدة احتفال الهضبة بعيد ميلاده فقط ، فيما احتلت أغنية ” أول كل حاجة ” من ألبوم ” معدي الناس ” ، المركز الثاني بـ 29 مليون مشاهدة .

وجاء في المركز الثالث أغنية ” يا أجمل عيون ” من ألبوم ” نعدي الناس ” ، بـ 29 مليون مشاهدة وهي من كلمات تركي آل الشيخ .

فيما احتلت أغنية ” هدد ” في المركز الرابع، من ألبوم ” كل حياتي ” ، وهى أيضًا من تأليف الشاعر تركي آل الشيخ .

جدير بالذكر أن ” الهضبة ” عمرو دياب يستعد لإحياء حفل بالعاصمة البريطانية لندن، على مسرح من مسارح الرياضة العملاقة بالعالم على معلب ويمبلي غدًا الأحد.