بسعر خيالي.. سترة لـ ” مايكل جاكسون ” في مزاد علني

أماني الغامدي(صدى):

أصبحت متعلقات مغني البوب الراحل مايكل جاكسون من أكثر مقتنيات المشاهير التي تحظى بالاهتمام منذ وفاته المفاجئة في 2009 .

ومن المقرر أن تعرض سترة سوداء شهيرة تحمل توقيع نجم البوب ،كان قد ارتداها خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير “باد” استمرت من عام 1987 حتى عام 1989م بسعر يصل إلى 100 ألف دولار.

كما يضم المزاد المقام في نيويورك في نوفمبر المقبل آلات جيتار كهربائية عزف عليها ” جاكسون ” بسعر يصل إلى 100 ألف دولار يشار إلى أن ” جاكسون ” توفي في لوس انجلوس عن عمر يناهز الـ50 بسبب جرعة مخدر زائدة كان يتناوله ليساعده على النوم