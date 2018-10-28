سيدة عن رفع دعوى طلاق: زوجي أناني وابن أمه

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوتين ” طلاق ونفقة ” ؛ وذلك بعدما هجرها زوجها بناء على طلب والدته؛ بعدما علمت بأنها لا تستطيع الإنجاب.

وبالتطرق للتفاصيل، روت الزوجة قصة معاناتها مع زوجها قائلة: ” تحولت من زوجة إلي خادمة لأهل زوجي، واكتشفت أن زوجي أناني وابن أمه، فكانت والدته تتحكم في كل شئ ” .

وتابعت: ” عندما كنت اشتكي لزوجي أفعال والدته كان يقف في صفها دائمًا، وشيئًا فشيئًا أصبح الحوار بيننا معدومًا وقام بهجري خاصة بعد إجراء جراجة فى مبايض الرحم، وأصبحت نسبة حملي لا تتعدى 5% ” .

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة لرفع دعوتي ” طلاق ونفقة ” ، وجنحة تبديد منقولات صدر فيها حكمًا ضده بالحبس 6 أشهر، وكان رده عليها بإنذاراها بالدخول فى طاعته.