تراجع في حجم الشكاوى المرتبطة بعمليات الاحتيال المالي بنسبة 16%

عادل الحربي(صدى):

صرحت مصادر مصرفية بوجود تراجع في حجم الشكاوى المرتبطة بعمليات ومحاولات الاحتيال المالي بنسبة 16%؛ وذلك خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وفي ذات السياق، كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، عن تسجيل 1700 شكوى تُفيد بتعرّض عملاء البنوك السعودية لعمليات أو لمحاولات احتيال مالي على مدار عام مقابل نحو 2046 في العام السابق.

حيث أبانت اللجنة أن ما نسبته 81% من تلك العمليات والمحاولات المرصودة تمت من خلال محتالين رجال، في حين أن 19% منها تقف وراءها محتالات من النساء.

وعن أسباب تراجع شكاوى الاحتيال المالي، أوضحت اللجنة أن هناك عاملين رئيسين الأول يرتبط بتنامي مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى جمهور عملاء البنوك، والالتزام المتزايد بمحاذير استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.

أما العامل الثاني يرجع إلى الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدمة التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية؛ لتوفير حلول ردع وقائية لتوفير أقصى حماية لبيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة.