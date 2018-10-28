لسد عجز المدارس.. ” التعليم ” تتجه للتعاقد مع شركات لتوفير معلمين

علي القحطاني (صدى):

أوضح تقرير لوزارة التعليم، أنها تسعى إلى السماح لها بالتعاقد مع إحدى شركات تقديم الخدمات التعليمية للتقاعد من أجل توفير معلمين ومعلمات لتسديد العجز النوعي ” التخصص ” والمكاني ” قرية – هجرة- مدينة – محافظة – منطقة ” ؛ مؤكدًا أن هناك ارتفاعًا في الحاجة إلى الوظائف التعليمية نظرًا لزيادة أعداد الطلاب والطالبات وقبول أبناء وبنات الأشقاء السوريين واليمنيين والجالية البرماوية ضمن مدارس التعليم العام.

ويعمل السماح لوزارة التعليم بالتعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الأيدي العاملة الوطنية في مجال التعليم إلى اختيار أفضل الكفاءات للالتحاق بالتعليم، بالإضافة إلى إمكانية تسديد العجز في المكان المطلوب بشكل عاجل دون الانتظار للوظيفة الحكومية؛ كما أن توفير المعلمين والمعلمات سيقتصر على الأيدي الوطنية نظرًا لتوفر التخصصات التربوية في جميع التخصصات بالجنسين.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التعليم بدأت في تبني أحد أهم المشروعات لمواجهة زيادة أعداد الطلاب والطالبات من خلال مشاريع المجمعات التعليمية بدلاً من المدارس الصغيرة، ما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل والاستفادة من الموارد البشرية والمالية بالشكل المطلوب، والارتقاء بالأداء، وإحكام الرقابة على المجمعات بشكل أفضل من المدارس الصغيرة.