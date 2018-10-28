9 أعراض تؤكد الإصابة بالغدة الدرقية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تٌعد الغدة الدرقية من أهم غدد الجسم فهي تعمل على تنظيم إفراز الهرمونات، وأيضا مسئولة عن عملية الأيض التي تساعد على حرق الدهون، والإصابة بها تؤثر على الجسم بشكل كلى.

وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، إن الغدة الدرقية هي المسئولة عن بناء الخلايا وتجددها ” الأيض ” ، لذا فأي قصور أو إفراط أو اضطراب يصيبها يؤثر على أجهزة الجسم المختلفة، كما تتأثر الخلايا إذا لم تتجدد، وبالتالي يصاب الجسد بالإرهاق والتعب المستمر .

وهناك أعراض محددة تؤكد إصابة الجسم باضطراب في الغدة الدرقية، منها:-

1- زيادة في الوزن.

2- اضطرابات بالذاكرة.

3- تساقط الشعر.

4- الاكتئاب والتقلبات المزاجية.

5- أوجاع في العضلات والمفاصل.

6- الحساسية للبرد.

7- ضعف في السمع.

8- بطء في الحركة أو الكلام.

9- تشوش في النظر.