بالصور.. الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية

الرياض(صدى):

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية علي كل مناطق المملكة ابتداء من مساء اليوم، وحتي يوم الخميس القادم.

وبينت أنها تتوقع – بمشيئة الله تعالى – حالة مطرية على أجزاء من المملكة، ومن المتوقع أن تتأثر المناطق: مكة المكرمة, القصيم, الرياض, المدينة المنورة, تبوك، عسير، جازان , حائل ، الشرقية ، الجوف، الباحة، نجران ، الحدود الشمالية، بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة وتزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم، متمنياً السلامة للجميع.