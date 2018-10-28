محمد صلاح يثير الجدل بـ ” بنشتري راجل “

ماجد محمد(صدى):

أثار النجم المصري محمد صلاح، مساء السبت، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لمقولة شهيرة لدى المصريين ساخرًا.

ونشر ” صلاح ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقولة ” بنشتري راجل ” التي يقولها أهل العروسة عند تقدم عريسًا لابنتهم في تأكيد منهم أن ما يهمهم هو أخلاق الرجل قبل المال وطلبات أهل العروس، مع وجه ضاحك وهاشتاغ كذبة مشهورة للمصريين.

وأبدى متابعو صلاح سعادتهم بتغريدته الجديدة؛ معتبرين أنها بداية خروجه من المزاج السيئ الذي رافقه منذ بداية الموسم، لدرجة أنه لم يكن يحتفل بأهدافه.