تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية على الطائف والخرمة ورنية والمويه

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل عدداً من مراكز محافظة الطائف الهدا، والشفا ، والسيل الكبير ، ومحافظات رنيه ، والخرمة ، وتربه وبني سعد ، وميسان ، وقيا وشقصان والأجزاء المجاورة لها ، تستمر إلى الساعة الحادية عشر مساء ً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.