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” الفول السوداني ” يدين صاحب مطعم بتهمة القتل

” الفول السوداني ” يدين صاحب مطعم بتهمة القتل
لندن(صدى):

أدين عامل توصيل طلبات ،ومالك مطعم للوجبات السريعة ،في بريطانيا بتهمة القتل الخطأ، بسبب توصيل وجبة تحتوي على الفول السوداني.

وتفصيلا، توفيت الفتاة التي تم توصيل الطعام لها من آثار حساسية الفول السوداني، فقد أصيبت بتلف في الدماغ لا يمكن علاجه بعد نوبة الحساسية.

وخلصت هيئة محلفين في محكمة التاج في مانشستر، إلى أن الرجلين مذنبين بتهمة القتل الخطأ من خلال الإهمال الجسيم في وفاة الفتاة ذات الـ 15 عاما.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4852 ] نشر منذ 2 ساعتين

لو الفتاه طلبت الوجه-المتهمان لاعلاقه لهما بموت الفتاه-

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