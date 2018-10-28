تنكيس العلم الأمريكي بعد هجوم المعبد اليهودي

واشنطن(صدى):

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،بتنكيس العلم الأمريكي على جميع المباني العامة بما في ذلك البيت الأبيض.

ويأتي ذلك القرار، بعد مقتل 11 شخصاً في إطلاق نار على معبد يهودي في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وذكر في بيان أصدره البيت الأبيض تنكيس الأعلام أيضا في السفارات والقنصليات والمرافق العسكرية الأمريكية.