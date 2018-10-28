تنكيس العلم الأمريكي بعد هجوم المعبد اليهودي
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،بتنكيس العلم الأمريكي على جميع المباني العامة بما في ذلك البيت الأبيض.
ويأتي ذلك القرار، بعد مقتل 11 شخصاً في إطلاق نار على معبد يهودي في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وذكر في بيان أصدره البيت الأبيض تنكيس الأعلام أيضا في السفارات والقنصليات والمرافق العسكرية الأمريكية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37077 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياجعله مايقوم😐
فايز الشهــــــــري[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 2 ساعتين
خاب وخسر منذ وضع اوباما النجس يده في يد اللوبي المجوسي الايراني والنحس والدمار في كل مكان , واظن ان اوروبا والغرب بدا يكتوي نبار ردة فعل المجوس بعد عودة الخناق عليهم والعقوبات التي سوف تحرمهم من حلم فارس الخبيثة