نشر : منذ 2 ساعتين 3٬794 4 الاخبار المحلية بالفيديو.. أمطار غزيرة تروي الرياض حمود العنزي(صدى): هطلت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على الرياض من جهة الأحياء الشمالية. جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد . الوسوم:امطار_الرياض, هلا_بالشتاء_هلابه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37077 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله
زين أخرت جيتي🤗
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله والشكر على هذه النعم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ 27 دقيقة
الحمد لله والشكر والثناء،،
.مطرنا بفضل من الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا.
.إذا سمع الرعد يقول: “سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”، جاء هذا عن ابن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال ذلك المؤمن فحسن، أما عند نزول المطر فيقول: اللهم صيبًا نافعًا، مطرنا بفضل الله ورحمته، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله ﷺ يقول: اللهم صيبًا نافعًا، يعني: اللهم اجعله صيبًا نافعًا مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه السنة عند نزول المطر. نعم.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحمد لله والشكر والثناء،،
.مطرنا بفضل من الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا.
.إذا سمع الرعد يقول: “سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”، جاء هذا عن ابن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال ذلك المؤمن فحسن، أما عند نزول المطر فيقول: اللهم صيبًا نافعًا، مطرنا بفضل الله ورحمته، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله ﷺ يقول: اللهم صيبًا نافعًا، يعني: اللهم اجعله صيبًا نافعًا مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه السنة عند نزول المطر. نعم.