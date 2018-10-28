بالفيديو.. أمطار غزيرة تروي الرياض

حمود العنزي(صدى):

هطلت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على الرياض من جهة الأحياء الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .