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بالفيديو.. أمطار غزيرة تروي الرياض

بالفيديو.. أمطار غزيرة تروي الرياض
حمود العنزي(صدى):

هطلت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على الرياض من جهة الأحياء الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله والشكر على هذه النعم

[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ 27 دقيقة

الحمد لله والشكر والثناء،،

.مطرنا بفضل من الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا.

.إذا سمع الرعد يقول: “سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”، جاء هذا عن ابن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال ذلك المؤمن فحسن، أما عند نزول المطر فيقول: اللهم صيبًا نافعًا، مطرنا بفضل الله ورحمته، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله ﷺ يقول: اللهم صيبًا نافعًا، يعني: اللهم اجعله صيبًا نافعًا مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه السنة عند نزول المطر. نعم.

[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ 26 دقيقة

الحمد لله والشكر والثناء،،

.مطرنا بفضل من الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا.

.إذا سمع الرعد يقول: “سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”، جاء هذا عن ابن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال ذلك المؤمن فحسن، أما عند نزول المطر فيقول: اللهم صيبًا نافعًا، مطرنا بفضل الله ورحمته، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله ﷺ يقول: اللهم صيبًا نافعًا، يعني: اللهم اجعله صيبًا نافعًا مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه السنة عند نزول المطر. نعم.

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