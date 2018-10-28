بـ ” شاكوش ” ..سيدة تهشّم رأس طليقها بسبب 40 جنيه!

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على قتل طليقها بالشاكوش، حيث هشمت رأسه، داخل منزلهما مساء أمس الأول، لسرقته منها 40 جنيه.

واعترفت المتهمة بفعلتها، موضحة أنها كانت متزوجة من المجني عليه منذ عامين، بعدما انفصلت للمرة الثالثة، وكان دائم الشجار معها.

وقالت في اعترافاتها : ” أنا كنت بأخدم في البيوت علشان أصرف على نفسي، وابني أحمد 11 سنة، من طليقي التالت، وكنت دايما بتخانق مع المجني عليه لسرقته فلوسي، بس كان الموضوع بيعدي ” .

وتابعت : ” من شهرين اتخانقت معه خناقة كبيرة، وانتهت بالطلاق، وده كان الطلاق الرابع ليا، وأنا طبعا مقدرتش أسيب البيت لا أنا ولا ابني أحمد، علشان مفيش مكان ليا أسكن فيه، والفلوس على قد مصاريفي أنا وابني، لحد يوم الجريمة ” .

واضافت: ” يوم الجمعة بالليل، رجعت من برا لقيت طليقي أخد مني 40 جنيه، فاتخنقت معه، وفضلنا في الخناقة حوالي 10 دقائق، وبعدين ضربني، فروحت ماسكة الشاكوش، وفضلت أضربه على دماغه لحد ما مخه خرج برا راسه، وبعدها سبت البيت وابني وهربت، ومفيش 4 ساعات ولقيت المباحث جت قبضت عليا ” .

وقررت النيابة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.