حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب بزخات البرد و رياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الشرقية ،الرياض) مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.