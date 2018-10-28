آخر المستجدات في قضية ” رافعة الحرم “

نايف السالم(صدى):

بعد قرار المحكمة العليا برد وإعادة القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” رافعة الحرم ” ،للنظر فيها، حددت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، يوم الأربعاء المقبل موعدًا للنظر في القضية.

وطالبت جزائية مكة المكرمة بتقديم ردود على لائحة الدعوى العامة وقرار المحكمة العليا، كما وافقت على طلب وكلاء المتهمين منحهم مهلة لإعداد الدفوع الشكلية والموضوعية، مع الاحتفاظ بالرد على ما يقدم من مذكرات في الجلسات المقبلة، بحسب الوطن.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة بحضور المدعي العام وجميع أطراف الدعوى ما عدا المدعى عليه ” رئيس مجموعة ابن لادن السعودية ” أو من يمثله، وسألت الدائرة المدعي العام عما طلب الأجل له، وقدم مذكرة مضمونها يفيد بأنه بالاطلاع على ما جاء في المذكرة المشتركة المقدمة من الوكلاء، فقد تبين أنها لم تتضمن دفوعا على لائحة الدعوى العامة.

يذكر أن الحادثة وقعت في 27 ذي القعدة 1436، وأسفرت عن وفاة 110 شخصًا، وإصابة 209 آخرين من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.