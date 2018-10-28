الإجراءات التي اتخذتها أمانة مكة بعد وفاة طالب بأحد الملاعب الرياضية

نايف السالم(صدى):

على خلفية وفاة طالب 15 عامًا إثر صعق كهربائي من أسلاك عارية بعمود إنارة في أحد ملاعب مكة المكرمة، أغلقت اللجنة المكلفة من أمين المنطقة بالتحقيق في القضية، الملعب بالشمع الأحمر كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات.

ووضع فريق أمانة العاصمة المقدسة إشارات حمراء تحذيرية على أعمدة الإنارة والكيابل المكشوفة.

وكانت جموع غفيرة من أهالي مكة ، قد شيعت أمس السبت، جثمان الطالب بمقبرة الشرائع.

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