لسبب غير معروف.. نفوق أكثر من 100 طائر حمام وسط استغراب أهالي جدة

نايف السالم(صدى):

فارق نحو 100 طائر حمام الحياة، بحي فيصلية جدة، وسط استغراب الأهالي الذين لايعلمون ما سبب نفوق هذا العدد.

وأوضح الأهالي أنهم لاحظوا أن عددًا من طيور الحمام تسقط وتفارق الحياة فور تناولها الطعام في الصباح على مدار الثلاثة أيام الماضية.

ولايعلم الأهالي ما إذا كان السبب مرض مميت أم أن هناك شخصًا يدس السم في الغذاء الخاص بالطيور.

وطالبوا الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة التي يشوبها الغموض.