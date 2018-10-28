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لسبب غير معروف.. نفوق أكثر من 100 طائر حمام وسط استغراب أهالي جدة

لسبب غير معروف.. نفوق أكثر من 100 طائر حمام وسط استغراب أهالي جدة
نايف السالم(صدى):

فارق نحو 100 طائر حمام الحياة، بحي فيصلية جدة، وسط استغراب الأهالي الذين لايعلمون ما سبب نفوق هذا العدد.

وأوضح الأهالي أنهم لاحظوا أن عددًا من طيور الحمام تسقط وتفارق الحياة فور تناولها الطعام في الصباح على مدار الثلاثة أيام الماضية.

ولايعلم الأهالي ما إذا كان السبب مرض مميت أم أن هناك شخصًا يدس السم في الغذاء الخاص بالطيور.

وطالبوا الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة التي يشوبها الغموض.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله ياخذ عمر الي سمم له مافكر هل لها فراخ صغار لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون

[ عدد التعليقات: 1452 ] نشر منذ 26 دقيقة

مادام جثث الطيور موجودة سيُعرف الذي سمَّم والذي باعه السم والذي أمره بالتّخلص من الطيور. هذا علي افتراض انها قُتلت بالسم وليس بالصعق الكهربائ او النشر.

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