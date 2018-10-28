بعد يوم من تعيينه.. نبيل نقشبندي يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام

ماجد محمد(صدى):

تقدم نبيل نقشبندي ،اليوم الأحد، باستقالته رسميًا من رئاسة لجنة الحكام في اتحاد القدم.

وغرد نقشبندي قائلا : ” بعد إستخارة الله ونظراً لظروفي العملية والمهنية فقد تقدمت لسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بإستقالتي، وإعتذاري عن رئاسة لجنة التحكيم بالإتحاد، فى نفس الوقت الذى اشكر فيه ثقة المسؤولين الكبيرة في شخصي و تمنياتي للجميع بالتوفيق ” .

وتأتي استقالة نقشبندي من منصبه عقب يوما واحدًا من تكليفه.

وكان تعيين نبيل نقشبندي، رئيسًا للجنة الحكام ،خلفًا للإنجليزي مارك كلاتنبيرج، قد أثار جدلا واسعًا، وأبدى بعض الإعلاميين، والمهتمين بالشأن الكروي، تعجبهم من هذا القرار.