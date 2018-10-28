لتحدثها مع صديق بعد منتصف الليل.. أب يعاقب ابنته بدراجة هوائية في رأسها

أبوظبي(صدى):

أقدم أب من جنسية عربية على تعنيف ابنته، بعدما ضبطها تتحدث مع صديق لها بالهاتف بعد منتصف الليل.

ووجه الأب لابنته التي تبلغ 22 عاماً وتعمل موظفة في الإمارات، دراجة هوائية صغيرة إلى رأسها، كعقاب، ما أفقدها وعيها، وتسبب في حدوث نزيف متقطع، استمر لثلاثة أيام.

فيما اتصلت الابنة بإدارة مؤسسة ” حماية ” للمرأة والطفل ،طلبت إيواءها داخل المؤسسة، للتخلص من مسلسل العنف الذي تعيشه مع والدها، مشيرة إلى استمراره في ضربها.

واتضح أن سبب ضرب والدها لها هو شكوكه المستمرة فيها، لأنها كانت تتأخر في العودة إلى المنزل ،ما دفعه إلى مراقبتها، ليكتشف أنها على علاقة مع أحد زملائها في المعهد، فيما أكدت الفتاة أن الشاب مجرد زميل لها.

وحرصت المؤسسة على توعية الأب بمخاطر العنف، وشرح نتائجه له، وقدمت له مجموعة من النصائح التربوية، التي يمكنه اللجوء إليها عوضاً عن الاستمرار في ضرب ابنته، لافتة إلى ما قد يحدث له من تأنيب للضمير ومساءلة قانونية، إذا أصيبت بأذى.