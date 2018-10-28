” قنبلة الحشرات ” .. تعديل وراثي يثير الرعب في الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

أثارت وكالة علمية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية ” البنتاجون ” ، جدلا واسعًا، بعد إجراءها لتعديل وراثي لبعض الفيروسات حتى تنتقل عبر الحشرات إلى المحاصيل الزراعية، بهدف حمايتها من الكوارث البيئية والحروب.

وقام علماء الوكالة الأمريكية بتعديل وراثي للفيروسات التي تزحف على المحاصيل من خلال الحشرات، مما يتيح نقل فيروسات معدلة وراثيا إلى الحشرات، وحين تتم هذه العملية، تستطيع الحشرة أن تجعل المحاصيل الزراعية أكثر مقاومة لما يلحق بها من أضرار أثناء الكوارث.

وانتقد الباحث في معهد ماكس بلانك البيولوجي، ريتشار غي، هذه التقنية ، مشيرًا إلى أن لها قدرة محدودة جدا في حماية المحاصيل الزراعية للولايات المتحدة إذا حصلت أي كارثة.

ويعزو الباحثون مخاوفهم إلى إمكانية استغلال هذه التقنية في تطوير أسلحة بيولوجية فتاكة، قد تقع في أيدي إرهابيين، عوضا عن اقتصار استخدام هذه الطريقة في المجال الزراعي فقط.