بوتين ” يطقطق ” على شعار أمريكا ومستشار الأمن القومي الأمريكي يرد

موسكو(صدى):

أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مزحة خلال اجتماعه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في موسكو.

ودار بينهما حوارًا حول سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ” العدائية ” تجاه روسيا.

وقال بوتين موجهًا حديثه لبولتون: ” الشعار العظيم لأمريكا عبارة عن نسر يحمل 13 سهما من جهة، وغصنا مع 13 حبة زيتون من جهة أخرى، كرمز للسلام، لكن السؤال، هل أكل نسركم كل حبات الزيتون وتبقت السهام فقط؟ ” .

ليرد بولتون قائلا : ” أنا ممتن للحديث معك نيابة عن الرئيس ترامب، قد تكون لدي بعض الأجوبة لك، لكنني لم أحضر مزيدا من حبات الزيتون ” .