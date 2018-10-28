بالفيديو.. ردة فعل ” غريبة ” من ترامب بعد فشله في إغلاق مظلته

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصرف غريب له بعدما فشل في إغلاق مظلته قبل دخوله من باب الطائرة.

وسرعان ما ترك ترامب المظلة خارج الطائرة، ما اعتبره متداولو المقطع أنه دليل على سرعة اتخاذ الرئيس الأمريكي لقرار الهرب من الموقف المحرج، ليأتي أحد رجال الخدمة السرية ويقوم هو بمهمة إغلاق المظلة.

وتناولت ” الديلي ميل ” هذه الواقعة الطريفة تحت عنوان ” فشل الرئيس ترامب في إغلاق مظلته الخاصة وترك أحد رجال الخدمة السرية لإكمال المهمة له ” .