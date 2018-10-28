الدفاع المدني يحذر أهالي عسير من أمطار اليوم

أبها(صدى):

حذر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أهالي المنطقة من الحالة المطرية المتوقع أن تكون بدايتها من اليوم الأحد.

وأكد العاصمي أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية ،وأنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.

وطالب جميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر.

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