بالفيديو.. تعطل حركة السير بعقبة ضلع نتيجة الأمطار الغزيرة

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوضح إعاقة حركة السير بعقبة ضلع الرابطة بين عسير وجازان، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الجنوبية، مما تسبب في استنفار أمني لإنقاذ المحتجزين.

وأظهر” مقطع فيديو ” المتداول، غزارة السيول التي شهدتها المنطقة والتي أدت لتوقف الحركة المرورية، وسط تواجد رجال المرور وهم ينظمون حركة السير وسط الأمطار الغزيرة.

ومن جانبها كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب برياح نشطة على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ” ، مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.