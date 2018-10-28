بالفيديو.. فيضان ” وعال ” يحتجز السكان والدفاع يباشر

علي القحطاني (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني مجرى سيل الفيضان بوادي شهدان، ومداخل ومخارج قرى شرق شهدان، بعدما احتجز فيضان وادي وعال بمنطقة جازان اليوم سكان هذه القرى، وقرية أم القضب.

وطالب سكان قرية أم القضب الجهات المسؤولة لإنشاء جسر يقيهم احتجازات الوادي؛ كونه يحاصر قريتهم من جميع الاتجاهات، مستذكرين حوادث جرف مركبات وغرق متكررة، وقعت في مدخل ومخرج قريتهم الوحيدَيْن اللذين تقطعهما سيول شهدان ووعال.

يذكر أن السيول قد فاضت قبل مغرب اليوم من سد وادي وعال، أحد الأودية المتوسطة بمنطقة جازان، الذي يصب في مجرى وادي شهدان، ويقع بين مركز مقزع التابع لمحافظة الريث ومركز الحقو التابع لمحافظة بيش شمال شرق منطقة جازان.