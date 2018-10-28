بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح حكم الاقتراب من بطون الأدوية أثناء الأمطار

علي القحطاني (صدى):

وجَّه الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف سابقًا، نصيحة للذين يتجاهلون الخطر من الأمطار في الوديان، ولا يستمعون الي نصائح الدفاع المدني.

وقال ” الماجد ” خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” : التقط من هذا السؤال كلمة جميلة وهي التفريط في الأمانة، الأمانة ليست على أموالك أو أولادك وإنما على نفسك .. لا يجب على الإنسان أن يخاطر بنفسه ” .

وأضاف : ” سواء كانت المخاطرة لنفسه أو لغيره من حيث العبث عند المسابح أو عند الأطفال، وغيرها من أنواع العبث التي يسميها الناس الشجاعة او الجرأة ” .

وتابع : ” ومن هذه المخاطرة هو الاقتراب أو الجلوس في بطون الأودية وخاصة السحيقة، اعتادت العرب ألا يجلسو في بطون الأودية خاصة أوقات الأمطار،، هناك مواقف أو مناظر مؤلمة لا يتحملها الإنسان بسبب الحوادث ” .

واستطرد : ” أنه حتى المشي بالقرب من الوادي أو الشعيب فيسقط فيه ” ، مؤكدًا أن كل هذا الأمور فيها معصية لله ” عز وجل ” .