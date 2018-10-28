أنباء عن مصرع مالك نادي ليستر سيتي وطاقم الطائرة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن مصرع مالك نادي ليستر سيتي بعد احتراق طائرته بعد إقلاعها من ملعب مباراة وست هام يونايتد.

وأوضحت التقارير، تفاصيل سقوط طائرة مالك الفريق الإنجليزي، رجل الأعمال التايلاندى فيتشاى سريفادانابرابا، مؤكدة أنها سقطت على بعد أمتار بسيطة من الملعب.

وأشارت إلى أن الطائرة أقلعت من ملعب المباراة وبعد ثواني قليلة إنفجرت في الهواء لتسقط خارج الملعب.

وأضافت أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن عن وجود شخص حي من الذين كانوا على متنها، ولم تكشف حتى الآن ما إذا كان مالك الفريق بداخلها أم لا.

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